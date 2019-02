Verteidigung : Berlin verspricht Nato höhere Verteidigungsausgaben

von dpa

05. Februar 2019, 21:16 Uhr

Brüssel (dpa) – Im Streit mit den USA über die Verteidigungsausgaben hat Deutschland neue Zusagen gemacht. Die Bundesregierung legte der Nato nach Informationen der dpa und des Magazins «Spiegel» ein Strategiepapier vor. Es sieht eine Erhöhung der Investitionen in die Bundeswehr und deren Ausrüstung über die bereits bis 2024 zugesagten 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts hinaus vor. Das bestehende Bekenntnis bedeute bereits einen Anstieg um 80 Prozent zwischen 2014 und 2024, heißt es in dem Bericht. Dieser Anstieg werde in den Jahren nach 2024 fortgesetzt.