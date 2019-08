Wohnen : Berlin will Mieten auf knapp acht Euro begrenzen

von dpa

25. August 2019, 11:49 Uhr

Wohnungen in Berlin sollen in den kommenden Jahren nicht mehr als knapp acht Euro pro Quadratmeter kosten dürfen. Das sieht der Entwurf für den vom Senat geplanten Mietendeckel vor, berichten Berliner «Tagesspiegel» und «Morgenpost» übereinstimmend. Danach sind je nach Erstbezug und Ausstattung der Wohnung Kaltmieten von 3,42 bis 7,97 Euro möglich. Der Berliner Senat will die Mieten vom Jahr 2020 an für fünf Jahre eingefrieren, um die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt zu beruhigen. Berlin wäre das erste Bundesland mit einer solchen Regelung.