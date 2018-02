Film : Berlinale-Programm komplett - Vier deutsche Filme im Bärenrennen

von dpa

06. Februar 2018, 15:53 Uhr

Das Programm der 68. Berlinale steht. 19 Filme bewerben sich vom 15. Februar an um die begehrten Bärenpreise, darunter vier deutsche. Zu den prominenten Gästen gehören Tilda Swinton, Isabelle Huppert, Robert Pattinson und Joaquin Phoenix. Der Goldene Ehrenbär geht in diesem Jahr an den US-Schauspieler Willem Dafoe für sein Lebenswerk. Als letzten Wettbewerbsfilm gab Festivaldirektor Dieter Kosslick das Attentatsdrama «Utøya 22. Juli» von Erik Poppe bekannt. 2011 waren auf der gleichnamigen Insel durch den Rechtsextremisten Anders Breivik 77 Menschen ums Leben gekommen.