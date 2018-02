Film : Berlinale-Ticketverkauf beginnt - Fans in Schlafsäcken

von dpa

12. Februar 2018, 08:50 Uhr

Drei Tage vor dem Start der 68. Berlinale beginnt heute der Ticket-Vorverkauf. Einige Kinofans haben vor den Schaltern in den Arkaden am Potsdamer Platz übernachtet - mit Schlafsäcken und Isomatten. Alljährlich warten Festival-Liebhaber zum Verkaufsstart stundenlang, um ihre Wunsch-Karten zu bekommen. Die Ticketpreise liegen zwischen vier Euro für das Kinderprogramm und 15 Euro für die Filme im Wettbewerb um die Bären-Trophäen. In der Regel kosten die Filme zwölf Euro - ein Euro mehr als vergangenes Jahr.