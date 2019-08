Luftverkehr : Betrieb am Münchner Flughafen normalisiert sich

von dpa

28. August 2019, 08:29 Uhr

Nach der Sicherheitspanne am Münchner Flughafen ist der Betrieb am Morgen wieder normal gestartet. «Wir haben aktuell keine Annullierungen - seit 05.00 Uhr läuft alles wieder wie geplant», sagte ein Sprecher des Airports. Auch Verspätungen wegen des Vorfalls gebe es nicht. Betroffen waren den Angaben zufolge insgesamt 14 000 Reisende. Gestern war ein Spanier vor der Einreisekontrolle durch eine Notausgangstür in einen Bereich gelangt, in den nur kontrollierte Passagiere dürfen.