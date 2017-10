Kriminalität : Betrüger tankt für 1600 Euro - ohne zu bezahlen

von dpa

erstellt am 19.Okt.2017 | 22:00 Uhr

Einmal volltanken und rund 1600 Euro sparen: An einer Tankstelle in Nettetal hat der Fahrer eines «eigentlich normal aussehenden» Autos etwa 1000 Liter Benzin gezapft und ist dann davongefahren ohne zu bezahlen. Allerdings konnte er wegen des Gewichts nur noch langsam fahren. «Er hatte nur noch eine Bodenfreiheit von zwei Zentimetern», sagte ein Polizeisprecher. Die Angestellten der Tankstelle nahmen die Verfolgung auf. Die Polizei konnte das Auto stoppen. Auf der Ladefläche des LKW's entdeckten die Beamten einen Tank, in den mindestens 1000 Liter passten.