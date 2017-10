Kriminalität : Betrunkener randaliert mit Axt

von dpa

erstellt am 16.Okt.2017 | 07:46 Uhr

Neu-Ulm (dpa) - Polizei und Rettungsdienst sind in der Nacht in Neu-Ulm zu einem Großeinsatz ausgerückt, weil ein Betrunkener in einem Mehrfamilienhaus mit einer Axt randaliert hat. Der 36-Jährige fuchtelte nach einem Streit mit dem Sohn seiner Lebensgefährtin mit einer Axt herum und schlug auf Türen und Möbel ein. Weil sich der Mann in der Wohnung verbarrikadierte, rückten Spezialeinsatzkräfte an. 25 Bewohner mussten das Haus vorübergehend verlassen und kamen in einem nahegelegenen Einkaufszentrum unter. Nach seiner Festnahme wurde der hochaggressive Mann in eine Spezialklinik eingewiesen.