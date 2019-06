Kriminalität : Bewaffneter nimmt Geisel in Lübecker Gefängnis

von dpa

17. Juni 2019, 18:24 Uhr

In der Justizvollzugsanstalt Lübeck hat ein bewaffneter Häftling eine Frau als Geisel genommen. Laut Polizei handelt es sich um einen Einzeltäter. Der Einsatz dauere noch an. Bei der Geisel soll es sich laut Medienberichten um eine Psychologin handeln. Nach dpa-Informationen soll es sich bei dem Geiselnehmer um einen rumänischen Gefangenen handeln. Der aktuelle Fall war nicht die erste Geiselnahme in der JVA Lübeck. An Heiligabend 2014 hatten vier Männer einen Beamten in ihre Gewalt gebracht, um ihre Flucht aus dem Gefängnis zu erzwingen. Der Versuch scheiterte aber.