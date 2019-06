Fußball : «Bild»: Bayer will Vertrag mit Baumgartlinger verlängern

von dpa

10. Juni 2019, 20:42 Uhr

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen will den Vertrag mit Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger einem Medienbericht zufolge vorzeitig verlängern. «Wir sind in Gesprächen und es gibt auch Signale, dass er bleiben will», wird Bayer-Geschäftsführer Rudi Völler von der «Bild» zitiert. «Wir würden gerne mit Julian weitermachen, weil wir total zufrieden mit ihm sind.» Baumgartlingers Kontrakt in Leverkusen läuft noch bis zum Sommer 2020.