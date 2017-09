Fußball : Bittere Niederlage für Bayern: 0:3 in Paris

von dpa

Der FC Bayern München hat bei Paris Saint-Germain eine schwere Niederlage hinnehmen müssen. Die Münchner verloren ihr Champions League-Gruppenspiel in Paris mit 0:3. Die verblüffende Aufstellung von Bayern-Trainer Carlo Ancelotti mit dem Verzicht auf das Weltmeister-Duo Mats Hummels und Jérôme Boateng im Abwehrzentrum ging nicht auf. Damit sind die Bundesliga-Clubs am zweiten Spieltag ohne Punktgewinn geblieben. Am Vortag hatten auch Borussia Dortmund und RB Leipzig Niederlagen hinnehmen müssen.