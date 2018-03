Extremismus : BKA erwartet weitere Gewalttaten gegen türkische Einrichtungen

von dpa

16. März 2018, 04:42 Uhr

Das Bundeskriminalamt erwartet weitere Gewalttaten als Reaktion auf die türkische Militäroffensive gegen Kurden in Nordsyrien. Es sei mit gewaltorientierten Aktionen zu rechnen, sagte eine Sprecherin der «Welt». Das Spektrum könne von Farbschmierereien über Straßenblockaden und Beschädigungen von Fahrzeugen bis hin zu Besetzungsaktionen und Brandanschlägen reichen. In den vergangenen Tagen waren in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg Brandanschläge auf Moscheen und türkische Einrichtungen verübt worden.