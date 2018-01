Notfälle : Böller verletzen mehrere Kinder am Neujahrstag

von dpa

erstellt am 01.Jan.2018 | 20:57 Uhr

Mehrere Kinder sind am Neujahrstag von Böllern schwer verletzt worden. In Plettenberg im Sauerland wurden vier 12- bis 14-Jährige an den Händen verletzt oder erlitten Verbrennungen, als sie mit einem liegen gebliebenen Böller hantierten. In München zündeten vier Jungen einen mutmaßlich illegalen Böller, sie erlitten bei der Explosion Verbrennungen an den Händen und Knalltraumata. Auf dem Marktplatz in Senden bei Ulm zündeten zwei Jungen einen nicht explodierten Böller. Der explodierte in der Hand eines Jungen. Beide Jungen erlitten schwere Verletzungen.