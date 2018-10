Gesellschaft : Botox und Faltenfüller - Schönheit per Spritze gefragt

von dpa

23. Oktober 2018, 04:55 Uhr

Patienten lassen bei Schönheitschirurgen in Deutschland zunehmend Korrekturen ohne Skalpell vornehmen. Die sogenannten nichtinvasiven Behandlungen wie Faltenunterspritzungen und Botoxbehandlungen verzeichneten einen «erheblichen Zuwachs», teilte die Deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie mit. Und noch einen weiteren Trend benannten die Ärzte vorab: Die Zahl der Patienten in den Dreißigern sei deutlich gestiegen. Faltenunterspritzungen und Botoxbehandlungen werden in der Regel ambulant durchgeführt und haben eine vorübergehende Wirkung.