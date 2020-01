Brände : Brand in Krefelder Zoo - alle Tiere im Affenhaus tot

von dpa

01. Januar 2020, 07:45 Uhr

Im Krefelder Zoo ist in der Silvesternacht das Affenhaus bis auf die Grundmauern abgebrannt, alle in ihm lebenden Tiere sind ums Leben gekommen. «Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden.», schrieb der Zoo auf seiner Facebookseite. Die Brandursache war in der Nacht noch unklar. Feuerwerkskörper könnten allerdings den Brand ausgelöst haben, berichtete der WDR. Die Stadt Krefeld wollte im Laufe des Tages auf einer Pressekonferenz weitere Informationen bekanntgeben.