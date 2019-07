Kriminalität : Brasilien: Dutzende Tote bei Bandenkämpfen in Gefängnis

von dpa

30. Juli 2019, 04:45 Uhr

Kämpfe zwischen verfeindeten Banden in einem Gefängnis in Brasilien haben zum Tod Dutzender Häftlinge geführt. Bei den Auseinandersetzungen in der Haftanstalt von Altamira im Norden des Landes wurden 57 Menschen getötet, 16 Opfer wurden enthauptet. Die Kämpfe waren ausgebrochen, nachdem Mitglieder einer kriminellen Organisation in den Zellentrakt einer rivalisierenden Bande eingedrungen waren. Die Angreifer blockierten den Ausgang eines Raumes und legten Feuer. 41 Menschen erstickten.