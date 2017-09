Wahlen : Brief an Kanzlerin: Schulz fordert zweites TV-Duell

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat Kanzlerin Angela Merkel aufgefordert, sich noch vor der Wahl einem zweiten TV-Duell zu stellen. Im Schlagabtausch mit Merkel am 3. September seien viele Punkte, die die Bürger bewegten, gar nicht angesprochen worden. Deshalb habe er Merkel einen Brief geschrieben und Sie aufgefordert, ein nächstes Duell mit ihm zu machen, sagte Schulz am Abend in der ZDF-Sendung «Klartext». In dem Schreiben argumentiert Schulz laut «Bild»-Zeitung, im TV-Duell seien die Themen Digitalisierung, Rente und Bildung zu kurz gekommen.

von dpa

erstellt am 12.Sep.2017 | 22:08 Uhr