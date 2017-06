Wahlen : Britische Konservative und DUP grundsätzlich einig

Die konservative Partei der britischen Premierministerin Theresa May hat sich mit der nordirischen Partei DUP im Grundsatz auf ein Regierungsbündnis verständigt. Wie die Agentur PA am Abend unter Berufung auf das Büro von May weiter berichtete, sollen Details der Vereinbarung auf einer Kabinettssitzung am Montag besprochen werden. Die angeschlagene Premierministerin ist auf eine Unterstützung der DUP im Unterhaus angewiesen. Theresa May hatte die vorgezogene Neuwahl mit dem Ziel ausgerufen, ihre Regierungsmehrheit zu verbreitern. Stattdessen verloren die Konservativen aber ihre absolute Mehrheit.

von dpa

erstellt am 11.Jun.2017 | 00:46 Uhr