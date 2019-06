EU : Britische Tory-Abgeordnete stimmen über neuen Parteichef ab

von dpa

13. Juni 2019, 05:48 Uhr

Im Rennen um die Nachfolge von Theresa May als Parteichefin der britischen Konservativen und Premierministerin beginnen die Abgeordneten der Tory-Fraktion heute damit, Kandidaten auszusortieren. Zehn Bewerber sind im Rennen. Beim ersten Wahlgangscheiden alle Kandidaten aus, die weniger als 17 Abgeordnete hinter sich vereinen können. Weiter ausgesiebt wird dann am Montag. Am Ende entscheiden die Mitglieder zwischen zwei verbliebenen Kandidaten. Als Favorit gilt der ehemalige Außenminister Boris Johnson. Wer auf May folgt, soll am 22. Juli feststehen.