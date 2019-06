Konflikte : Britischer Außenminister: Tanker-Angriffe - Iran ist Schuld

von dpa

14. Juni 2019, 23:59 Uhr

Die Angriffe auf zwei Tanker im Golf von Oman sind nach Überzeugung des britischen Außenministers Jeremy Hunt von den iranischen Revolutionsgarden ausgeführt worden. «Unsere eigene Einschätzung führt uns zu der Annahme, dass die Verantwortung für die Angriffe fast ganz sicher beim Iran liegt», betonte Hunt in einer Erklärung seines Ministeriums. Kein anderer Staat oder nicht-staatlicher Akteur käme dafür vernünftigerweise in Betracht, betonte Hunt. Beweise aber legte er wie zuvor sein US-Kollege nicht vor. Die Regierung in Teheran hat die Vorwürfe zurückgewiesen.