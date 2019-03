EU : Britisches Parlament stimmt wieder gegen Brexit-Vertrag

von dpa

29. März 2019, 20:03 Uhr

Das britische Parlament hat den mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Vertrag am Freitag zum dritten Mal abgelehnt. Nun droht entweder ein Austritt des Landes aus der EU ohne Abkommen am 12. April oder eine lange Verschiebung des Brexits mit einer Teilnahme der Briten an der Europawahl Ende Mai. Premierministerin Theresa May kündigte an, sich weiter für einen geordneten EU-Austritt einsetzen zu wollen. EU-Ratschef Donald Tusk berief einen EU-Sondergipfel für den 10. April ein. Die EU-Kommission hält jetzt einen EU-Austritt ohne Vertrag am 12. April für wahrscheinlich.