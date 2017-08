Musik : Bruce Springsteen gibt sein Broadway-Debüt

US-Rockstar Bruce Springsteen will mit einer Solo-Show sein Debüt auf dem New Yorker Broadway geben. Mitte Oktober soll «Springsteen on Broadway» im Walter Kerr Theatre anlaufen, gab der «Boss» auf seiner Homepage bekannt. Bis Ende November will er fünf Abende pro Woche auf der Bühne stehen. Er wolle eine Show so persönlich und intim wie nur möglich machen, beschreibt Springsteen seine Pläne. Das Theater zähle zu einem der kleinsten Säle, in denen er in den letzten 40 Jahren aufgetreten sei. Seine Show bestehe nur aus ihm, der Gitarre, dem Klavier und Worten und Musik.

von dpa

erstellt am 10.Aug.2017 | 01:09 Uhr