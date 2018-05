Umwelt : BUND: Zustand der Gewässer in Deutschland ist alarmierend

von dpa

16. Mai 2018, 13:35 Uhr

Die meisten Flüsse und Seen in Deutschland sind nach Einschätzung von Umweltschützern in einem schlechten Zustand. Insgesamt 92 Prozent der Gewässer seien durch Schadstoffe und Baumaßnahmen belastet, heißt es in einem Bericht des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland. «Der BUND-Gewässerreport macht klar, dass sich die Politik endlich bewegen muss, damit unser Wasser noch zu retten ist», sagte der Vorsitzende Hubert Weiger. Ursachen für den schlechten Wasserzustand seien auch viel Dünger und Pestizide in der Landwirtschaft, Schadstoffe aus dem Bergbau sowie Mikroplastik.