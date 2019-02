Verkehr : Bundesrat berät über Plan zum Umtausch von Führerscheinen

von dpa

15. Februar 2019, 04:50 Uhr

Millionen von Autofahrern in Deutschland haben noch ihren alten Führerschein-«Lappen» - dessen Tage aber sind gezählt. Denn bis spätestens zum 19. Januar 2033 müssen die Dokumente gegen neue Plastikkärtchen in einheitlichem EU-Standard umgetauscht sein. Der Bundesrat berät nun darüber, wie genau das über die Bühne gehen könnte. Ob er dem Konzept des Verkehrsausschusses zustimmt, ist aber unsicher. Betroffen sind insgesamt rund 43 Millionen Autofahrer in Deutschland. Die Fahrerlaubnis bleibt vom Umtausch der Dokumente unberührt - eine neue Prüfung ist nicht nötig.