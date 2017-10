Konflikte : Bundesregierung begrüßt Aufhebung der U-Haft Steudtners

von dpa

26.Okt.2017

Die Bundesregierung hat die Freilassung des deutschen Menschenrechtlers Peter Steudtner aus der Untersuchungshaft in der Türkei begrüßt. «Endlich! Peter Steudtner und weitere Menschenrechtler kommen frei», twitterte Regierungssprecher Steffen Seibert. «Wir freuen uns mit ihnen + denken an die, die immer noch in Haft sind.» Steudtner war zuvor ohne Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Die Bundesregierung hatte nach dessen Festnahme wegen Terrorvorwürfen im Juli ihre Türkei-Politik neu ausgerichtet.