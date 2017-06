Internet : Bundesregierung mit großem Aufgebot beim Digitalgipfel

Begleitet von fünf Fachministern trifft Bundeskanzlerin Angela Merkel heute auf dem Digitalgipfel in Ludwigshafen zum Dialog mit Unternehmern und Wissenschaftlern zusammen. In vier Foren geht es um die Vernetzung im Gesundheitswesen, aber auch um die Zukunft der digitalen Wirtschaft und die Möglichkeiten der Online-Verwaltung. Das bisher als IT-Gipfel bezeichnete Forum findet zum elften Mal statt. An der zweitägigen Veranstaltung nehmen rund 1100 Menschen teil.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 09:48 Uhr