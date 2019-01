Kriminalität : Bundesregierung verurteilt Attacken in Amberg und Bottrop

von dpa

02. Januar 2019, 13:46 Uhr

Die Bundesregierung hat die Prügelangriffe von Asylsuchenden in Amberg sowie die Auto-Attacken eines Deutschen aus Fremdenhass im Ruhrgebiet scharf verurteilt. Die Bundesregierung habe beide Taten «mit Bestürzung zur Kenntnis genommen», sagte Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz in Berlin. Es gebe in Deutschland keinen Platz für Extremismus und Intoleranz, egal von welcher Seite ein solches Verhalten komme. Auf einen Vergleich mit den Vorgängen in Chemnitz wollte die Sprecherin sich nicht einlassen.