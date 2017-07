Konflikte : Bundesregierung will schwereres Geschütz gegen Türkei auffahren

Nach den jüngsten Verhaftungen von Menschenrechtlern in der Türkei droht die Bundesregierung dem Nato-Partner mit Konsequenzen. Was praktisch geschehen soll, will Bundesaußenminister Sigmar Gabriel heute in Berlin verkünden. Der SPD-Politiker hat eigens seinen Urlaub abgebrochen. Bereits gestern war der türkische Botschafter ins Auswärtige Amt zitiert worden. Dabei wurde ihm «klipp und klar» mitgeteilt, dass die Verhaftungen des Deutschen Peter Steudtner und fünf weiterer Menschenrechtsaktivisten «weder nachvollziehbar noch akzeptabel» seien.

von dpa

erstellt am 20.Jul.2017 | 04:55 Uhr