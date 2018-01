Bildung : Bundesweite Förderung für besonders talentierte Schüler

von dpa

30. Januar 2018, 11:51 Uhr

Besonders talentierte Schüler an 300 Schulen in Deutschland sollen gezielt gefördert werden. Bund und Länder starteten dazu in Berlin die Initiative «Leistung macht Schule». «In vielen Klassenzimmern aller Schulformen sitzen unerkannte Talente», sagte Bildungsministerin Johanna Wanka. «Diese Schülerinnen und Schüler wollen wir frühzeitig entdecken und fördern.» Wankas Ministerium und die Länder stellen insgesamt 125 Millionen Euro dafür bereit. Mit den beteiligten Schulen sollen Strategien und Konzepte zur Talentförderung entwickelt werden.