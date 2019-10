Fußball : BVB verliert in Mailand - Ohne Reus keine Dortmunder Tore

von dpa

23. Oktober 2019, 22:53 Uhr

Jede Menge Ballbesitz, aber kaum Torgefahr - Borussia Dortmund hat nach einer taktischen Lehrstunde die gute Ausgangslage in der Champions League leichtfertig verspielt. Beim 0:2 bei Inter Mailand musste der entthronte Tabellenführer der Gruppe F im dritten Spiel die erste Niederlage hinnehmen und steht vor dem Rückspiel gegen die effektiven Italiener in zwei Wochen unter Zugzwang. Lautaro Martínez und Antonio Candreva besiegelten die vermeidbare Niederlage, die kaum als Mutmacher für das prestigeträchtige Revierderby am Samstag beim FC Schalke taugt.