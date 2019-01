Tourismus : Caravans immer beliebter - Branche verbucht Rekordjahr

von dpa

14. Januar 2019, 11:46 Uhr

Die Caravan-Branche in Deutschland wächst weiter. 2018 wurden 71 186 Wohnwagen und Reisemobile neu zugelassen, was einem Plus von 12,5 Prozent im Vergleich zu 2017 entspricht, wie der Caravaning Industrie Verband auf der Reisemesse CMT mitteilte. Mit dem Verkauf von Neuwagen, Gebrauchten und dem passenden Zubehör konnte die Branche ihren Umsatz um 9,1 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro steigern. Der Verband erwartet, dass der Trend anhält: Immer mehr Neueinsteiger entschieden sich für diese Urlaubsform.