Parteien : CDU-Bundesvize: Unternehmen entlasten und Klima schützen

von dpa

16. September 2019, 09:46 Uhr

Die CDU will bei ihrem Konzept für mehr Klimaschutz zugleich Unternehmen in Deutschland entlasten. «Wer schneller und intensiver in den Klimaschutz investiert, erhält entsprechende steuerliche Privilegierungen», sagte CDU-Bundesvize Thomas Strobl vor Beginn von Gremiensitzungen der Partei in Berlin. Die CDU wolle eine Unternehmenssteuerreform, die sich am Klimaschutz orientiere. Strobl forderte außerdem mehr Tempo: «Wir müssen schneller werden in Deutschland, der Klimawandel wartet nicht auf uns.»