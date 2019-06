Wahlen : CDU-Kandidat gewinnt OB-Stichwahl in Görlitz

von dpa

16. Juni 2019, 19:25 Uhr

Der CDU-Politiker Octavian Ursu wird neuer Oberbürgermeister in Görlitz. Nach dem vorläufigen Endergebnis gewann er die Stichwahl gegen Sebastian Wippel von der AfD deutlich mit rund 55 zu 45 Prozent. In der ersten Runde am 26. Mai hatte Ursu nur Platz 2 hinter Wippel erreicht. Die beiden ebenfalls unterlegenen Kandidatinnen Franziska Schubert von den Grünen und Jana Lübeck von den Linken hatten danach verzichtet, um Wippel zu verhindern. Er wäre der erste AfD-Politiker im Chefsessel eines Rathauses gewesen.