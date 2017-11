Parteien : CDU-Vize Klöckner: Sondierer sollen sich zusammenreißen

von dpa

erstellt am 19.Nov.2017 | 17:55 Uhr

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat die Jamaika-Unterhändler zur Einigung gemahnt. «Man muss sich immer die Alternative dazu anschauen. Und am Ende sage ich: Man muss sich zusammenreißen und was hinbekommen», erklärte Klöckner am Rande der Sondierungsgespräche von CDU, CSU, FDP und Grünen in Berlin. Klöckner sagte, sie wisse nicht, wie lange die Gespräche noch dauern würden. «Grundsätzlich bin ich optimistisch, aber es gab durchaus schon leichtere Sondierungsverhandlungen.»