Leute : Charles und Camilla reisen in die Karibik

von dpa

15. Februar 2019, 18:07 Uhr

Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla werden mehrere Karibikstaaten besuchen. Geplant sei, dass die beiden von Mitte bis Ende Mai unter anderem in die Commonwealth-Staaten Barbados sowie St. Kitts und Nevis, in das britische Überseegebiet Cayman Islands sowie in den sozialistischen Inselstaat Kuba reisen. Das gab die Residenz des britischen Thronfolgers bekannt. Auf Kuba sei ein Treffen mit Präsident Miguel Díaz-Canel geplant. Es handelt sich demnach um den ersten Besuch des Prinzen und der Herzogin in dem Inselstaat.