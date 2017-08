Leute : Chelsea Manning in der Septemberausgabe der «Vogue»

Chelsea Manning, kürzlich frei gelassene Whistleblowerin und Transgender, wird in der Septemberausgabe der «Vogue» zu sehen sein. Nach Angaben der Modezeitschrift wurde Manning von Starfotografin Annie Leibovitz aufgenommen. Manning selbst veröffentlichte unter anderem auf Instagram ein Foto, das sie in einem roten Badeanzug an einem Strand zeigt. Manning war im Mai nach fast sieben Jahren aus US-Militärhaft entlassen worden. Vor ihrer Geschlechtsumwandlung war sie mit dem Vornamen Bradley bekannt.

von dpa

erstellt am 10.Aug.2017 | 19:47 Uhr