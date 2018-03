Raumfahrt : Chinesisches Raumlabor: Absturz am Ostermontag wahrscheinlich

von dpa

31. März 2018, 14:43 Uhr

Teile des chinesischen Raumlabors «Tiangong 1» stürzen voraussichtlich zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen auf die Erde, am wahrscheinlichsten nach derzeitigem Stand um etwa 2.25 Uhr in der Nacht zum Ostermontag, teilte die Europäische Raumfahrtagentur mit. Deutschland wird nicht betroffen sein. Das Gebiet, in dem kleine Trümmer des 8,5 Tonnen schweren und zwölf Meter langen Raumlabors herabfallen könnten, ist riesig. Auf dem 43. Grad nördlicher Breite liegt etwa die südfranzösische Stadt Marseille.