Demonstrationen : Clooney solidarisiert sich mit Schulmassaker-Überlebenden

von dpa

24. März 2018, 14:50 Uhr

Washington (dpa) - In einem Brief an Überlebende des Schulmassakers in Florida haben US-Schauspieler George Clooney und seine Frau Amal ihre Unterstützung zugesichert. «Amal und ich stehen unterstützend und dankend hinter euch. Ihr macht mich wieder stolz auf mein Land», schrieb der 56-Jährige in einem von der britischen Zeitung «The Guardian» veröffentlichten Brief. Unter dem Motto «Marsch für unsere Leben» haben die Schüler für heute zu Großdemonstrationen gegen Waffengewalt in den USA und weltweit aufgerufen. Clooney will an der geplanten Hauptdemonstration in Washington D.C. teilnehmen.