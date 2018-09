Leute : Country-Star Carrie Underwood wird mit Hollywood-Stern geehrt

von dpa

11. September 2018, 01:36 Uhr

Ein Country-Star kommt in Hollywood zu Ehren: Am 20. September soll die US-Sängerin Carrie Underwood auf dem berühmten «Walk of Fame» im Herzen von Hollywood eine Sternenplakette mit ihrem Namen enthüllen. Zu der Zeremonie werden als Gastredner der Musikproduzent Simon Cowell und Sänger Brad Paisley eingeladen, wie die Verleiher der Auszeichnungen am Montag mitteilten. Cowell war ein Juror in der Castingshow «American Idol», als Underwood 2005 dort als beste Sängerin ihre Karriere begann.