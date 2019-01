Parteien : CSU für schärferen Umgang mit straffälligen Flüchtlingen

von dpa

02. Januar 2019, 01:08 Uhr

Die CSU-Landesgruppe im Bundestag verlangt nach einem Zeitungsbericht einen schärferen Umgang mit straffälligen Flüchtlingen. Täter sollten konsequent in Haft genommen werden, wenn sie in anderen EU-Staaten bereits zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden, heißt es laut «Münchner Merkur» in einem Positionspapier für die Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten in dieser Woche im bayerischen Seeon. «Wir wollen die Verhängung von Kettenbewährungen beenden.» Die CSU dringt dem Bericht zufolge auf ein europaweites Register nach dem Vorbild des Bundeszentralregisters.