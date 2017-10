Parteien : CSU: Türkei-Frage zentral für Jamaika-Verhandlungen

von dpa

In den Jamaika-Verhandlungen über die Europapolitik pocht die CSU auf den Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. «Wir wollen keinen EU-Beitritt der Türkei und wir werden es auch sehr klar positionieren», sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer nach den ersten detaillierten Verhandlungen zu den Themen Finanzen, Haushalt, Steuern und Europa. Der Abbruch sei eine klare Forderung der CSU. So wolle man auch in die nächsten Verhandlungen am Donnerstag gehen.