EU : De Maizière verlängert Grenzkontrollen um sechs Monate

von dpa

erstellt am 12.Okt.2017 | 10:08 Uhr

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat dieKontrollen an den deutschen Binnengrenzen für weitere sechs Monate verlängert. Die Sonderregelung auf Grundlage des Schengener Abkommens wäre am 11. November ausgelaufen. Betroffen sind nach Angaben des Innenministeriums nur die deutsch-österreichische Landgrenze sowie Flugverbindungen von Griechenland nach Deutschland. De Maizière verwies zur Begründung auf die Serie von Terroranschlägen in Deutschland und Europa.