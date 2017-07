Kriminalität : De Maizière will härter gegen Verbrecherclans vorgehen

Die Bundesregierung will mit neuen Gesetzen härter gegen Verbrecherclans vorgehen. Dabei nehme man sich auch die scharfen Anti-Mafia-Gesetze Italiens zum Vorbild, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Mittwoch bei einer Anti-Mafia-Konferenz mit seinem italienischen Amtskollegen Marco Minniti in Berlin. Die Täter im Bereich organisierter Kriminalität würden immer professioneller und arbeiteten meist über Grenzen hinweg. Europa müsse geschlossener vorgehen gegen die organisierte Kriminalität.

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 16:23 Uhr