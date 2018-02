Olympia : DEB-Team gegen die Schweiz um Viertelfinal-Teilnahme

von dpa

18. Februar 2018, 11:49 Uhr

Pyeongchang (dpa) - Deutschland trifft im K.o.-Spiel um die Viertelfinal-Teilnahme beim olympischen Eishockey-Turnier auf die Schweiz. Das ist nach dem 1:4 der Eidgenossen in ihrem letzten Vorrundenspiel gegen Tschechien klar. Die Tschechen qualifizierten sich als Gruppenerster noch vor Olympiasieger Kanada direkt für das Viertelfinale am Mittwoch. Einen Tag zuvor trifft Deutschland auf die Schweiz. Der Sieger zieht ebenfalls in die Runde der letzten Acht ein. Deutschland qualifizierte sich zuletzt 2002 in Salt Lake City für ein olympisches Viertelfinale.