Parteien : Debatte über SPD-Streitkultur - Nahles warnt Jusos

von dpa

01. Dezember 2018, 12:50 Uhr

Düsseldorf (dpa) – Im Streit über den Zustand der SPD hat sich die Bundesvorsitzende Andrea Nahles gegen die Kritik der Parteijugend gewehrt. Die Jusos würden die Probleme oft einfach an die Parteispitze weiterdelegieren, warf sie der Nachwuchsorganisation beim Juso-Bundeskongress in Düsseldorf vor. Getroffene Entscheidungen würden immer wieder in Frage gestellt, statt sie nach einer inhaltlich starken Debatte auch gemeinsam zu tragen. Unter dem starken Applaus seiner Organisation warf Juso-Chef Kevin Kühnert die Kritik an der Streitkultur zurück.