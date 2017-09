Regierung : Demokraten: Einigung mit Trump zum Immigranten-Schutz

Die Demokraten haben sich nach eigenen Angaben mit US-Präsident Donald Trump darauf geeinigt, ein Gesetz zum Schutz von jungen Immigranten vor Abschiebung zu erlassen. Außerdem habe man vereinbart, ein Paket zur Sicherung der Grenzen auszuarbeiten, das aber keine Mauer beinhalte. Das erklärten die demokratischen Fraktionschefs in Abgeordnetenhaus und Senat. Hintergrund ist das Daca-Programm, das Trump beenden will. Dieses hatte hunderttausenden jungen Menschen, die als Kinder mit ihren Eltern illegal in die USA eingewandert waren, einen vorläufigen Schutzstatus gewährt.

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 04:51 Uhr