Kriminalität : Demonstration in Frankreich nach Tötung von Frau

18. September 2019, 23:48 Uhr

Die französische Justiz hat einen 37 Jahre alten Mann in Untersuchungshaft genommen, der in Le Havre seine Lebensgefährtin vor ihren drei Kindern umgebracht haben soll. Rund 800 Menschen protestierten am Abend laut Medienberichten in der nordfranzösischen Hafenstadt und forderten Gerechtigkeit für die 27-Jährige. Dem Mann werde vorgeworfen, die Frau am Montag am Ausgang eines Supermarkts mit Messerstichen tödlich verletzt zu haben.