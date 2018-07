Fußball : Deschamps will auch nach WM-Triumph weitermachen

von dpa

16. Juli 2018, 02:41 Uhr

Didier Deschamps will seinen Vertrag als französischer Nationaltrainer auch nach dem vorläufigen Höhepunkt mit dem Gewinn des WM-Titels weiter erfüllen. Das berichteten französische Medien in der Nacht. «Ich mache nicht alles wie Jacquet», sagte Deschamps. Aimé Jaquet hatte nach dem WM-Erfolg 1998 nicht weitergemacht. Er stehe für Kontinuität und habe einen Vertrag, den es zu erfüllen gelte. «Es ist vorgesehen, dass ich bleibe, also bleibe ich», betonte Deschamps. Der mittlerweile 49-Jährige trainiert die Équipe tricolore seit 2012.