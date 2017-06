Prozesse : Design geklaut? Streit um Ikea-Bett «Malm» vor dem BGH

Ein Frankfurter Designer legt sich am Vormittag vor dem Bundesgerichtshof mit dem Möbelkonzern Ikea an. Er will erreichen, dass das Ikea-Bett «Malm» vom deutschen Markt verschwindet. Denn es gleicht in der Form - das ist unstrittig - dem Massivholz-Bett «Mo» seiner Möbelmarke e15 wie ein Ei dem anderen. Das Unternehmen hatte sich das Design 2002 beim Patentamt schützen lassen. Ikea hat «Malm» seit 2003 in Deutschland im Programm. Nach Darstellung des Konzerns ist ein sehr ähnliches Vorläufer-Modell aber parallel zu «Mo» entstanden.

von dpa

erstellt am 29.Jun.2017 | 04:52 Uhr