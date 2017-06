Fußball : Deutsche Gegner starten bei Confed Cup - Ronaldo im Fokus

Die deutschen Gruppengegner Chile und Kamerun starten heute in den Confederations Cup. Chile geht dabei als Favorit in das Duell in Moskau. Außerdem spielen heute Portugal und Mexiko gegeneinander. Bei der Partie in Kasan steht besonders Cristiano Ronaldo im Fokus. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung, außerdem gibt es Spekulationen über einen möglichen Wechsel des Weltfußballers von Real Madrid. Deutschland steigt morgen gegen Australien ins Turnier ein.

von dpa

erstellt am 18.Jun.2017 | 02:04 Uhr