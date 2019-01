Handball : Deutsche Handballer nach Kroatien-Spiel im WM-Halbfinale

von dpa

21. Januar 2019, 22:10 Uhr

Deutschlands Handballer haben bei der Heim-WM vorzeitig das Halbfinale erreicht. Das Team von Bundestrainer Christian Prokop setzte sich am Abend in Köln gegen Kroatien mit 22:21 durch und hat damit einen der beiden ersten Plätze in der Gruppe 1 sicher. Einziger Wermutstropfen war die schwere Verletzung von Spielmacher Martin Strobel. Der 32-Jährige vom Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten zog sich laut einer ersten Diagnose einen Innenbandriss im linken Knie zu und fällt für den Rest der WM aus. Zum Abschluss der Hauptrunde trifft die DHB-Auswahl am Mittwoch auf Spanien.